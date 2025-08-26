Петербурженка пойдет под суд из-за разбитого по ошибке автомобиля

В Санкт-Петербурге 35-летняя местная жительница предстанет перед судом за умышленное повреждение чужого имущества, пишет Gazeta.SPb. Инцидент произошел на парковке у дома 77/27 на Октябрьской улице.

Согласно материалам дела, женщина в состоянии алкогольного опьянения попыталась повредить автомобиль якобы сожительницы своего бывшего мужа. С помощью кухонного ножа и молотка она проколола четыре шины, поцарапала стекло двери и нанесла не менее четырнадцати ударов по лобовому стеклу и фарам.

Как установили следователи, обвиняемая перепутала автомобиль — ущерб был нанесен чужой машине схожей модели и цвета. Владелец транспортного средства обнаружил повреждения, вернувшись с рабочей смены. Сумма ущерба составила примерно 80 тысяч рублей.

Ранее жительница Уфы подожгла машину, после чего напала на супругу владельца автомобиля. Отмечается, что женщина мстила бывшим соседям за их участие в бракоразводном процессе.