04 сентября 2025 в 18:09

Петербуржец запросил компенсацию после оправдания в убийстве

Петербуржец запросил 10 млн рублей за пребывание в СИЗО по делу об убийстве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оправданный по делу об убийстве петербуржец потребовал 10 млн рублей компенсации за 600 дней в СИЗО, сообщает Neva.Today. Отмечается, что Московский районный суд Петербурга удовлетворил иск частично: мужчина получил компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей.

Мужчина являлся фигурантом уголовного дела об убийстве, в связи с чем находился под стражей 600 дней. Впоследствии его оправдали присяжные в связи с отсутствием состава преступления.

Ранее Сергей Застынчану, известный как «коптевский маньяк», добился выплаты компенсации за несвоевременную доставку сканвордов в исправительное учреждение. Суд признал факт нарушения издательством закона «О защите прав потребителей» и постановил взыскать с ответчика 2,8 тысячи рублей в пользу истца.

