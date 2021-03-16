Песков: даже возможность референдумов о статусе регионов РФ не обсуждается

https://static.news.ru/photo/55b4b212-8640-11eb-894c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос о проведении народного голосования о самоопределении российских регионов, даже эвентуальная его возможность, не рассматривается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, как бы поступили власти, если, гипотетически, такое случится. Песков пояснил, что это будет являться нарушением Конституции.

Поскольку речи о нарушении Основного закона РФ идти не может и не должно, то подобную даже эвентуальную возможность такой постановки вопроса мы не обсуждаем, — сказал пресс-секретарь президента РФ, слова которого приводит ТАСС.

До этого президент Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции, которая состоялась в конце декабря 2020 года, рассказал о важности изменений в Конституцию России. По его словам, фундаментальные основы Конституции не изменились, однако Основной закон 1993 года принимался в сложных условиях «гражданского противостояния и боевых действий в столице РФ в Москве».

Поправки в Конституцию вступили в силу в начале июля. Их одобрили 77,92% населения в ходе всероссийского голосования, которое состоялось 1 июля. Список изменений состоял из нескольких сотен предложений. В частности, о закреплении понятия традиционного брака, особого статуса русского языка и социальных гарантий. Также были внесены поправки, которые предусматривают, что при противоречии норм международных договоров Конституции РФ на территории России будут действовать нормы основного закона страны.

Ранее Песков в разговоре с журналистами вновь дал отпор сторонникам идеи, согласно который Крым якобы был «захвачен» Россией. Представитель Кремля отметил, что референдум 2014 года был абсолютно легитимным и соответствовал всем международным правам, сообщал NEWS.ru.