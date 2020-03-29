https://static.news.ru/photo/4c61cc94-71b6-11ea-bd3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xueqi/Global Look Press

Гражданин Ирландии, который стал первым заболевшим коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в Мурманской области, выздоровел.

Сегодня из больницы выписывается гражданин Ирландии, попавший на лечение с коронавирусом после шахматного турнира, — пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперштаб региона.

19-летний молодой человек находился на лечении с 16 марта. Два теста на COVID-19 подряд показали отсутствие инфекции в его организме.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч. В России к 29 марта зарегистрировано 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РФ перечислил субъекты страны, в которых выявлены случаи заражения COVID-19.

Возглавляет список Москва, где инфекция за сутки была выявлена у 197 человек. Далее идут Московская область (27 человек), Петербург и Пензенская область (по 5 человек). В Коми и Чечне зарегистрированы по 4 инфицированных, в Омской и Челябинской областях — по 3.

В Ленинградской, Новгородской, Мурманской областях, а также в Хабаровском крае выявлены по 2 человека с COVID-19, в Липецкой, Белгородской, Ярославской, Рязанской, Кировской, Тюменской, Новосибирской, Иркутской, Томской областях, Мордовии, Башкортостане, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Якутии — по 1.