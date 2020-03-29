https://static.news.ru/photo/078613da-71a4-11ea-bde4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РФ перечислил субъекты страны, в которых выявлены случаи заражения COVID-19.

Возглавляет список Москва, где инфекция за сутки была выявлена у 197 человек. Далее идут Московская область (27 человек), Петербург и Пензенская область (по 5 человек). В Коми и Чечне зарегистрированы по четыре инфицированных, в Омской и Челябинской областях — по трое.

В Ленинградской, Новгородской, Мурманской областях, а также в Хабаровском крае выявлены по два человека с COVID-19, в Липецкой, Белгородской, Ярославской, Рязанской, Кировской, Тюменской, Новосибирской, Иркутской, Томской областях, Мордовии, Башкортостане, Ханты-Мансийском автономном округе и Якутии — по одному, говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

Ранее NEWS.ru писал, что 270 случаев коронавируса подтверждено в 26 регионах РФ за последние сутки. Специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян, у них подозревают COVID-19.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1 534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожан, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.