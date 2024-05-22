Перегрызшую артерию собаку не усыпили: девочка умерла на глазах матери

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20 мая в Бакалинском районе Башкирии собака загрызла девочку в возрасте 2 лет и 10 месяцев. ЧП произошло во дворе семьи, а животное было на привязи. NEWS.ru собрал все подробности о трагедии.

Мама не успела

Домашняя собака напала на двухлетнюю девочку, когда та подошла к ней. Мать услышала крики ребенка, выбежала во двор и отогнала зверя от растерзанной дочки. В этот момент пострадавшая еще была жива.

Малышку доставили в больницу, но медикам не удалось спасти ей жизнь. Следователи Туймазинского управления СКР возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Кто станет фигурантом дела, пока не сообщается.

Перегрызла артерию

Источник «Башинформ» в правоохранительных органах рассказал, что травмы девочки оказались фатальными, поскольку животное перегрызло ребенку артерию. Незадолго до инцидента мать была на улице и позвала детей к себе. Старшая дочка побежала к маме, а младшая направилась к собаке.

«Родители растили двух дочерей. Погибла младшая из них. <...> Вечером она что-то готовила на улице, позвала к себе детей. Старшая прибежала, а младшая зачем-то пошла к домашней сторожевой собаке, которая находилась на привязи. Подошла слишком близко, случилась трагедия», — рассказал источник.

Известно, что семья, в которой воспитывалась девочка, характеризуется положительно. На учете в ПДН не состоит. Отец в день трагедии находился на работе, на вахте.

Собаку не усыпили

Животное отправили на карантин для наблюдения. Это подтвердили в республиканском госкомитете по ветеринарии. Специалисты в течение 10 дней должны будут уточнить, есть ли у собаки бешенство.

«Диагноз „бешенство“ нельзя поставить на живом животном, для этого исследуется головной мозг, так как вирус поражает именно его. Соответственно, тут собаку либо наблюдать, когда у нее проявятся клинические признаки, либо хозяева будут принимать решение, что с ней делать дальше», — пояснил начальник отдела организации и контроля противоэпизоотических мероприятий Александр Деблик.

Местная жительница утверждала в разговоре с NEWS.ru, что пса не будут усыплять. При этом она отметила, что животное абсолютно невоспитанное.

«Собака эта невоспитанная абсолютно. Хоть животное и жило на цепи, никакой дрессировки не было. Сомневаюсь, что собаке делали прививки от бешенства. Пес до сих пор находится в этом дворе, хозяева не собираются усыплять его», — противоречит женщина официальным сообщениям властей.

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