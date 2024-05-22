Стала известна судьба собаки, насмерть загрызшей девочку в Башкирии Источник NEWS.ru: в Башкирии не будут усыплять собаку, которая загрызла ребенка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Собаку, насмерть загрызшую девочку в Башкирии, не планируют усыплять, рассказала NEWS.ru соседка. Собеседница издания отметила, что животное абсолютно не воспитанное. По ее словам, собаку держали на цепи, но никакой дрессировки не было. Женщина также усомнилась, что животное прививали от бешенства.

Собака эта не воспитанная абсолютно. Хоть животное и жило на цепи, никакой дрессировки не было. Сомневаюсь, что собаке делали прививки от бешенства. Пес до сих пор находится в этом дворе, хозяева не собираются усыплять его, — пояснила соседка.

Женщина подчеркнула, что семья, которая потеряла ребенка, самая обычная. Родители воспитывали двоих детей. По ее словам, они никогда не устраивали шумных застолий. Собеседница издания считает, что у девочки просто был интерес к животному.

Семья самая обычная, двое детей. Я никогда не слышала шумных застолий, гулянок. Думаю, у ребенка просто был интерес к животному, — поделилась соседка.

Трагедия произошла в Бакалинском районе Башкирии 20 мая. Двухлетняя девочка подошла к собаке на привязи, после чего животное напало на нее. Пострадавшую госпитализировали, но спасти ее не удалось. Собаку отправили на карантин для наблюдения. Специалисты в течение 10 дней должны будут уточнить, есть ли у собаки бешенство.