Убившая трехлетнюю девочку собака может быть бешеной В Башкирии собака на привязи загрызла трехлетнюю девочку и ушла на карантин

В Бакалинском районе Башкирии собака, находящаяся на привязи, загрызла девочку в возрасте двух лет и 10 месяцев. Животное отправили на карантин для наблюдения, сообщает «Башинформ» со ссылкой на республиканский госкомитет по ветеринарии. Специалисты в течение 10 дней должны будут уточнить, есть ли у собаки бешенство.

Диагноз «бешенство» нельзя поставить на живом животном, для этого исследуется головной мозг, так как вирус поражает именно его. Соответственно, тут собаку либо наблюдать, когда у нее проявятся клинические признаки, либо хозяева будут принимать решение, что с ней делать дальше, — пояснил начальник отдела организации и контроля противоэпизоотических мероприятий Александр Деблик.

ЧП произошло 20 мая в личном домохозяйстве. Девочка подошла к собаке на привязи и животное напало на нее. На крики ребенка выбежала мать и отогнала пса от дочери. Пострадавшую госпитализировали, но спасти ее не удалось.

Ранее в городе Усть-Куте Иркутской области бродячая собака набросилась на трехлетнего ребенка. В региональной прокуратуре призвали родителей или законных представителей пострадавшего обратиться к ним для решения вопроса о защите прав несовершеннолетней. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о халатности.