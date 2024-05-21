В Башкирии домашняя собака насмерть загрызла трехлетнюю девочку В Башкирии трехлетняя девочка умерла в больнице после нападения домашней собаки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Башкирии домашняя собака напала на трехлетнюю девочку, когда та подошла к животному, сообщили в СУ СК России по региону. Мать услышала крики ребенка и отогнала питомца. Малышку доставили в больницу, но медикам не удалось ее спасти. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, вечером 20 мая 2024 года на территории личного хозяйства находившаяся на привязи домашняя собака напала на девочку в возрасте двух лет 10 месяцев, когда она подошла к животному. Мать девочки, услышав крики, отогнала собаку. С полученными телесными повреждениями ребенок был доставлен в больницу, однако, несмотря на оказанную квалифицированную помощь, скончался, — сказано в сообщении.

Ранее в городе Усть-Куте Иркутской области бродячая собака набросилась на трехлетнего ребенка. В региональной прокуратуре призвали родителей или законных представителей пострадавшего обратиться к ним для решения вопроса о защите прав несовершеннолетней. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

До этого бездомный алабай напал на шестилетнюю девочку в городе Нелидово Тверской области. По имеющейся информации, пострадавшую госпитализировали. Прокуратура также инициировала проверку по факту инцидента.