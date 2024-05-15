Мужчина дразнил собаку и лишился части полового органа Москвичу ампутировали часть полового органа из-за укуса собаки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подмосковном Королеве 49-летнего мужчину укусила за половой орган собака, сообщает Telegram-канал Baza. По его сведениям, мужчина, будучи пьяным, начал дразнить во дворе пса, который в итоге и укусил его за промежность.

Прибывшие на место медики скорой помощи оказали ему первую помощь, но от госпитализации он отказался. Решил пойти в частную клинику. Там ему поставили диагноз «травматическая ампутация головки члена». У хирургов получилось пришить откушенный собакой член, но неизвестно, сохранятся ли репродуктивные функции пострадавшего.

13 мая на Московской железной дороге 15-летний подросток пострадал при попытке проехаться на крыше поезда. Молодой человек задел промежностью токоприемник, когда попытался раскачать конструкцию, и получил сильный удар. После удара подросток упал на рельсы. Очевидцы подняли его на платформу и вызвали скорую помощь.

В марте в городе Менделеевске Республики Татарстан женщина из ревности отрезала половой орган супругу. Мужчина рассказал жене, что изменил ей, после этого обиженная женщина взялась за нож. ЧП произошло во время распития алкогольных напитков. Приехавшие на место медики обнаружили пострадавшего без сознания от шока и боли. Источник уточнил, что женщина также была в шоке от того, что сделала, она несвязно разговаривала и не понимала, что происходит.