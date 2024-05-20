Названы породы собак, хуже всего поддающиеся дрессировке Биолог Татаренко: труднее всего дрессировать собак охотничьих и охранных пород

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хуже всего дрессировке поддаются собаки охотничьих и охранных пород, рассказала NEWS.ru мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко. По ее словам, капризными также являются декоративные породы.

Хуже всего дрессировке поддаются собаки охотничьих и охранных пород из-за слишком сильно развитых соответствующих инстинктов. Особенно это касается гончих. Тот же бладхаунд, если кого-то увидел на улице или учуял, он не слышит запретительные команды — сразу все вылетает из головы. То же касается борзых или такс. Последние теряют контроль, например, при виде кошки, — добавила Татаренко.

Она отметила, что декоративные породы трудно поддаются дрессировки, так как их столетиями отбирали не для выполнения команд, а для экстерьера. Татаренко подчеркнула, что тяжело обучать «охранников», включая кавказскую, азиатскую и южно-русскую овчарок.

На протяжении многих столетий они занимались только тем, что охраняли — людей, стада домашних животных, заводы, аэропорты, множество важных хозяйственных объектов — и их не отбирали по способности к дрессировке. Мастифы плохо дрессируется, с ними нужно серьезно заниматься, — подытожила Татаренко.

Кинолог Владимир Голубев ранее рассказал, что в теплое время года у собак может возникнуть аллергия, которая мешает их самочувствию. По его словам, также причиной плохого состояния питомца может быть тепловой удар и ожоги лап. Как пояснил эксперт, из-за пыльцы растет риск развития аллергии, после чего собака начинает кашлять, чихать и расчесывать морду.