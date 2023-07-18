Напавшую на ребенка пенсионерку из Новосибирска отправили на лечение

Фото: СК РФ

Жительницу Новосибирска отправили на принудительное лечение после нападения на девятилетнего ребенка в одном из местных продуктовых магазинов, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. По словам сотрудников ведомства, которые приводит издание KP.RU, женщина страдает рядом заболеваний.

В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Установлено, что женщина имеет ряд заболеваний и в настоящий момент находится в больнице, где проходит принудительное лечение, — заявили в пресс-службе СКР по Новосибирской области.

Отец пострадавшей девочки ранее опубликовал видео с камеры наблюдения, установленной в магазине. По словам мужчины, он пришел в магазин за сладостями для ребенка. Пока они выбирали товары, неизвестная женщина подошла и ударила дочь новосибирца ладонью по затылку, отчего она ударилась носом о витрину. Мужчина утверждает, что ребенок получил ушиб переносицы и ссадины.

Как сообщалось ранее, инвалида третьей группы из Кисловодска отправили в психиатрическую клинику после убийства полуторагодовалого ребенка. По данным следствия, мужчина страдает от органического расстройства личности, поэтому он не мог осознавать характер своих действий при совершении преступления.