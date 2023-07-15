В Новосибирске женщина ударила девочку об витрину в магазине

Взрослая женщина со спины толкнула девятилетнюю девочку в затылок в магазине Новосибирска, та получила ушиб переносицы и ссадину от удара об витрину. Отец пострадавшей добыл видео с камер видеонаблюдения в супермаркете и выложил его в одном из городских сообществ на сайте «Вконтакте».

Моя девятилетняя дочь со своей подругой зашли в магазин за вкусняшками, стояли выбирали. Прервала процедуру женщина возрастом 60 плюс. Ударила девочку ладонью по затылку, и от удара девочка ударилась носом о витрину. В результате — ушиб переносицы и ссадина. Девочки, естественно, испугались, дочь в слезах убежала с магазина, — рассказал отец девочки.

Когда отец появился в магазине, женщина еще стояла на кассе. Она пригрозила мужчине, что ее сын, работающий на кладбище, закопает его.

В полиции изданию NGS рассказали, что проводят проверку и устанавливают личность женщины. Отец пострадавшей отмечает, что инцидент произошел 7 июля, но до сих пор никаких подвижек в деле нет. По его мнению, гражданка опасна для окружающих.

В марте в московском метро мужчина толкнул 15-летнего подростка под поезд. В тот день мужчина вышел из стационара ПНД, где проходил лечение. Объяснить свой поступок он не смог. Ребенок расположился между рельсами так, что остался жив и даже не пострадал.