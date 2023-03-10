Толкнувшему подростка под поезд метро мужчине предъявили обвинение

Фото: moscowproc/t.me

Мужчине, который 9 марта толкнул 15-летнего подростка под поезд на Кольцевой линии московского метро, предъявили обвинение в покушении на убийство, сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста, также обвиняемому будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

61-летнему мужчине, толкнувшему подростка под поезд, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), — говорится в сообщении.

Подросток, которого столкнули на рельсы, рассказал, что он ехал на тренировку. Стоя на платформе в ожидании поезда, он в какой-то момент почувствовал, что его кто-то приподнял и сбросил на пути, сообщает телеканал РЕН ТВ в Telegram. Мальчик остался жив благодаря тому, что упал в желоб между рельсами. Из-за произошедшего он сильно перенервничал и какое-то время не мог разговаривать.

Ранее сообщалось, что мужчину, толкнувшего подростка под поезд, зовут Владимир Кизик. В тот день он был выпущен из психиатрической больницы имени Алексеева. Мужчина находился там на принудительном лечении после того, как попытался задушить жену месяц назад.

Сам он свой поступок в отношении подростка объяснить не смог. По его словам, конфликта между ним и мальчиком не было.