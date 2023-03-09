Толкнувший мальчика под поезд мужчина объяснил свои действия Толкнувший мальчика под поезд в метро мужчина осознавал, что тот может погибнуть

Мужчина, толкнувший подростка под поезд на станции метро «Киевская» заявил, что у него не было причины делать подобное. При этом он осознавал, что человек может погибнуть. Видео с комментарием подозреваемого опубликовано в Telegram-канале РБК.

Я не могу объяснить [зачем я это сделал]. Сам не понимаю. <...> Конфликтной ситуации не было, — сообщил подозреваемый.

При этом он заявил, что понимал, что его действия могут привести к гибели человека.

Ранее СКР возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. Инцидент произошел на станции метро «Киевская». Мужчина толкнул ребенка под приближающийся поезд, но мальчик остался жив. Какого-либо конфликта перед происшествием не происходило, уверяют очевидцы.

По данным СМИ, мужчина был выпущен из психиатрической больницы имени Алексеева. Он попал туда на принудительное лечение после того, как попытался задушить жену 7 февраля.