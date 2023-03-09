Толкнувший мальчика под поезд в метро мужчина в тот же день вышел из ПНД 112: мужчину, толкнувшего ребенка под поезд в Москве, отпустили из психиатрической больницы

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Станция Кольцевой линии Московского метрополитена «Киевская»

Владимир Кизик, который толкнул в Москве под поезд метро 15-летнего мальчика, в тот день был выпущен из психиатрической больницы имени Алексеева, сообщила Telegram-каналу «112» супруга мужчина. Он попал туда на принудительное лечение после того, как попытался задушить супругу.

Его сегодня выпихнули без родни, без всего из ПНД. Из психбольницы имени Алексеева его отправили в дневной стационар на 2-ю Филевскую, а там ординатор отпустила его до моего приезда, — рассказывает супруга.

Как пояснила женщина, точного диагноза своего супруга, который ему ставили в стационаре, она не знает. До этого он лечился от затяжной депрессии и имел диагноз «Органическое поражение головного мозга с аффективным расстройством». Жена Кизика уверена, что муж не знал мальчика, которого он бросил на рельсы.