Появились подробности падения человека на рельсы в метро Москвы Прокуратура: мужчина столкнул подростка под поезд в метро Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На станции «Киевская» Кольцевой линии московского метро на рельсы упал 15-летний подросток, его толкнул 61-летний мужчина, сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале. По предварительным данным, подросток не пострадал.

На станции метро «Киевская» мужчина 1961 года рождения толкнул несовершеннолетнего мальчика под движущийся электропоезд. 15-летний подросток жив, его жизни и здоровью ничего не угрожает, он будет дополнительно осмотрен врачами медицинского учреждения, — говорится в сообщении.

Злоумышленник задержан. По факту инцидента проводится проверка. Прокуратура столичного метрополитена контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

По информации РИА Новости, мужчина, толкнувший подростка, состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

По сведениям Telegram-канала «112», конфликта между подростком и мужчиной не было. Тот толкнул ребенка в спину перед приближающимся составом без какой-либо причины.

Столичный главк СКР сообщил в Telegram, что по факту произошедшего в метро возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

2 марта в Москве произошло падение людей на рельсы сразу на двух станциях метро — «Октябрьское Поле» и «Ботанический сад». В первом случае пассажир погиб, во втором — получил травму головы и лишился голеностопного сустава.