В московском метро мужчина попал под поезд и погиб

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На станции «Октябрьское поле» московского метрополитена погиб человек, передает МК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По имеющимся данным, мужчина попал под поезд. Еще один инцидент произошел утром на «Ботаническом саду». Там пассажир тоже попал под поезд, в итоге он получил травму головы и лишился левого голеностопа.

Мужчина, попавший под поезд метро на станции «Ботанический сад», госпитализирован с травматической ампутацией левого голеностопа и травмой головы. Оба инцидента произошли в четверг утром. Движение поездов уже введено в график, — говорится в сообщении.

Движение между станциями «Медведково» и «Ботанический сад» на Калужско-Рижской линии было остановлено в обоих направлениях. По информации издания «Москва 24», на время вход на станцию «Медведково» был закрыт.

Отмечается, что к настоящему моменту все станции открыли для входа пассажиров.

27 января в Москве на Арбатско-Покровской линии метро временно было приостановлено движение из-за падения человека с платформы. Через некоторое время участок подземки вернулся к работе по обычному графику.

Инцидент произошел на станции «Бауманская». Пассажир упал под прибывающий поезд. После он был передан медикам для госпитализации.