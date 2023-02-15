«Пена изо рта»: более 50 человек отравились готовыми наборами питания Более 50 человек отравились готовыми наборами питания в Ростове-на-Дону

Фото: Социальные сети

Более 50 жителей Ростова-на-Дону попали в больницу из-за готовых наборов питания, сообщает Telegram-канал SHOT. Одна из пострадавших рассказала, что ростовчан госпитализируют с признаками острого гастроэнтерита, у многих диагностировали сальмонеллез.

По словам женщины, которые приводит SHOT, дочь подарила ей на новый год фитнесс-набор на месяц стоимостью 25,5 тысяч рублей. Однако подарок обернулся госпитализацией — ночью молодому человеку ростовчанки, который питался той же едой, стало резко плохо, скорая увезла его в больницу. Спустя некоторое время помощь врачей понадобилась и самой женщине.

Рвота был буквально пеной изо рта. Тоже в бессознательном состоянии привезли в больницу. Здесь находятся сейчас более 50 человек, все в очень тяжелом состоянии. Большинству из них поставили диагноз сальмонеллез в очень тяжелой форме, температура у людей под 40, — сказала пострадавшая.

По данным SHOT, в больницу попали также сотрудники компании, производящей готовые наборы. Прокуратура проводит проверку.

Другое массовое отравление произошло во владивостокском лагере «Юнга». Роспотребнадзор временно приостановил работу учреждения, из которого с признаками пищевого отравления были госпитализированы 24 ребенка.