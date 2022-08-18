Лагерь «Юнга» закрыли после массового отравления детей Роспотребнадзор закрыл лагерь «Юнга» во Владивостоке из-за массового отравления детей

Фото: yunga-camp.ru

Во Владивостоке Роспотребнадзор временно приостановил работу летнего лагеря «Юнга», из которого с признаками пищевого отравления были госпитализированы 24 ребенка, сообщили в региональном управлении ведомства. Отмечается, что инфекционный очаг на территории лагеря локализован, а продукты были взяты на пробу специалистами.

При поступлении информации о вспышке заболевания специалистами управления незамедлительно начат комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения инфекции. Инфекционный очаг локализован. В ходе эпидемиологического расследования отобраны пробы воды, продуктов, взяты смывы с объектов внешней среды. <...> Управлением вынесен временный запрет на деятельность лагеря, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Следственный комитет по факту инцидента возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Прокуратура Приморского края организовала проверку на территории детского лагеря. Сообщается, что в ведомстве дадут оценку исполнению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав несовершеннолетних при организации отдыха детей, в том числе соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и норм.

Об отравлении стало известно 17 августа. Дети, находящиеся на территории летнего лагеря «Юнга» во Владивостоке, обратились в медпункт с острой болью в области живота. Позднее 24 ребенка были госпитализированы во Владивостокскую клиническую больницу № 2.

Ранее из детского лагеря «Республика дружных» в Забайкальском крае с острой кишечной инфекцией госпитализировали 39 детей и одного взрослого, их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Ещё у двоих воспитанников лагеря диагностировали ОРВИ. В дальнейшем будет принято решение o продолжении работы лагеря или о закрытии сезона.