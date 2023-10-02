Осужденный за убийство сбежал из колонии за два года до освобождения Осужденный за убийство сбежал из колонии в Тверской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянин, осужденный за убийство, сбежал из колонии-поселения в городе Бежецк Тверской области, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, мужчине назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы. В колонии он провел 10 лет и совершил побег за два года до освобождения.

Беглецу вынесли приговор в Мурманске в 2013 году. Его обвинили в убийстве человека и отправили в исправительную колонию строгого режима. За хорошее поведение мужчину перевели в колонию-поселение.

В настоящий момент его разыскивают более 100 сотрудников ФСИН, сообщил канал. Они уже проверили дома в деревне Шишково-Дуброво, где осужденный был зарегистрирован до приговора, однако там никого не оказалось. Ориентировки на мужчину разослали по всем постам ДПС.

Ранее сообщалось о побеге троих заключенных из колонии в городе Скопине Рязанской области. О пропаже узнали, когда осужденные не пришли отметиться после ночной смены. По данным информированных источников, сбежавшие отбывали срок за угон автомобилей, уничтожение имущества и транспортное происшествие с причинением тяжкого вреда здоровью. Они так же находились в колонии-поселении, режим которой не подразумевает наличие охраны.