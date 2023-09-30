В колонии под Ростовом не досчитались троих заключенных Трое заключенных сбежали из колонии в Скопине Рязанской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трое заключенных сбежали из колонии в городе Скопине Рязанской области, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник. Они не пришли отметиться после ночной смены. Мужчины отбывали срок за угон автомобилей, уничтожение имущества и транспортное происшествие, в котором пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Мужчины работали на предприятии на территории колонии в ночную смену. В 8 часов утра они не явились на поверку, — сообщил источник.

В колонии-поселении режим не подразумевает наличие охраны, осужденные содержатся под надзором администрации. Сейчас все трое сбежавших находятся в розыске, подтвердили в УФЧИН региона.

18 сентября стало известно, что в Иркутской области мужчина, осужденный за ряд преступлений, включая убийства, сбежал из колонии строгого режима за несколько часов до освобождения. В колонии мужчина оказался в 2003 году и должен был отбывать 22-летний срок. Последние пару лет ему заменили на исправительные работы.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области пьяный заключенный сбежал из исправительной колонии № 17, воспользовавшись дырой в крыше. Мужчина был приговорен к 11 годам лишения свободы за крупное мошенничество. На то, чтобы найти его и вернуть в ИК для дальнейшего отбытия наказания, потребовались сутки.