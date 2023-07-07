В Нижегородской области пьяный заключенный сбежал из исправительной колонии № 17, воспользовавшись дырой в крыше, сообщает Telegram-канал Ni Mash. На то, чтобы найти его и вернуть в ИК для дальнейшего отбытия наказания, потребовались сутки.
Побег совершил Александр Чернышов, осужденный в 2015 году к 11 с половиной годам лишения свободы за крупное мошенничество. Он устроил в своем бараке пьянку, и сотрудники колонии решили посадить его в штрафной изолятор. Однако там мест не было, поэтому заключенного поместили в карантинную комнату. На следующее утро охрана обнаружила, что мужчина исчез.
Заключенного нашли в Семеновском районе. Он направлялся к своему приятелю, с которым намеревался продолжить распитие алкоголя.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае сбежал из спецприемника ранее судимый за убийство. Мужчина спрятался за мусорным контейнером, сделал подкоп под забором, пролез через него и сбежал. В спецприемнике он отбывал 10 суток за неисполнение правил нахождения под административным надзором.
В мае житель Мурманска, находившийся под административным арестом, сбежал через окно из кабинета психиатра во время судмедэкспертизы. Мера пресечения была избрана ему за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования. Из 12 суток ареста в изоляторе он пробыл только треть срока.