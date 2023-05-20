Арестованный россиянин сбежал из кабинета психиатра в ходе судмедэкспертизы Житель Мурманска сбежал из-под ареста во время судмедэкспертизы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Мурманске 33-летний местный житель, находившийся под административным арестом, сбежал из кабинета психиатра во время судмедэкспертизы, сообщает Telegram-канал SHOT. Полиция ведет его поиски.

Инцидент произошел в местном психоневрологическом диспансере на улице Лобова. Мужчина зашел в кабинет психиатра в сопровождении сотрудников полиции, но увидел открытое окно, решил вырваться на свободу и выпрыгнул в него. Мера пресечения была избрана мужчине за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования. Из 12 суток ареста в изоляторе он пробыл только треть срока.

Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре мужчина вывалился из машины скорой помощи, а затем сбежал с места происшествия. В местном Минздраве рассказали, что он подозревался в правонарушении и был ранен в шею, а поэтому находился в скорой под присмотром полиции. Однако в МВД заявили, что мужчина не подозревался в правонарушениях. Полицейские увидели его на улице с раной, после чего вызвали ему скорую и предложили обсудить происхождение травмы. После побега полицейские догнали пострадавшего, тот признался им, что получил ранение, когда выносил из дома оконную раму. Он споткнулся и порезался о торчащее стекло.