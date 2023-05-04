Мужчина вывалился из скорой, отряхнулся и убежал в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре мужчина вывалился из машины скорой помощи, а затем помчался наутек с места происшествия, кадрами поделился Telegram-канал «Большой брат Хабаровск». Как рассказала в беседе с РИА Новости представитель Минздрава Хабаровского края Анастасия Равская, мужчина подозревался в правонарушении. Он был ранен в шею, а потому в машине скорой он находился под присмотром полиции.

Вызов поступил от сотрудника полиции на улицу Крылова,19. Бригада прибыла на место, оказала первую помощь пациенту 26 лет с ранением в шею, который оказался правонарушителем. В автомобиле скорой его под охраной полиции повезли в стационар. Ехали во вторую больницу по улице Ленинградской. Гражданин нашел случай и выпрыгнул из автомобиля, — сказала представитель Минздрава.

При этом представитель регионального управления МВД в беседе с «Подъемом» заявил, что мужчина не подозревался ни в каких правонарушениях. Сотрудники полиции увидели его на улице с раной, после чего вызвали ему скорую и предложили обсудить происхождение травмы. После побега полицейские догнали пострадавшего, тот признался им, что получил ранение, когда выносил из дома оконную раму. Он споткнулся и порезался о торчащее стекло.

Ранее в Хабаровске 29-летняя женщина на полном ходу выпала из движущейся машины на дорогу и скончалась. Как уточнили в местном ГАИ, мужчина, который управлял транспортным средством, имеет большой водительский опыт и ранее не был замечен в правонарушениях. Дело было передано в Следственный отдел.