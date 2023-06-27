Отсидевший за убийство сбежал из спецприемника через подкоп в Канске SHOT: в Канске осужденный за убийство мужчина сбежал из спецприемника через подкоп

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Канске Красноярского края мужчина, судимый ранее за убийство человека, сбежал из спецприемника через подкоп в земле, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, он спрятался за мусорным контейнером, сделал подкоп под забором, перелез через него и сбежал. Мужчину разыскивает полиция.

По данным SHOT, 34-летний житель Канска отбывал 10 суток в спецприемнике за неисполнение правил нахождения под административным надзором — он должен был регулярно до 2030 года отмечаться после выхода из колонии, однако не делал этого. Одним днем во время прогулки он спрятался от надзирателей и устроил побег. По факту произошедшего проводится проверка.

Telegram-канал Baza ранее сообщил о задержании срочника, сбежавшего из военной части в Брянской области. По информации канала, это 20-летний Вячеслав, уроженец Алтая. Baza отмечает, что срочник сбежал накануне, прихватив с собой автомат Калашникова и боекомплет с 120 патронами. В Брянской области был объявлен план «Сигнал».

В мае Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии рядового Владимира Константинова, который был мобилизован на фронт, но сбежал из тренировочного лагеря части. Следствие доказало, что мужчина самовольно покинул часть и отправился домой, не желая возвращаться обратно.