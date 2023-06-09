Baza: задержан срочник, сбежавший из военной части в Брянской области

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Telegram-канал Baza сообщил о задержании срочника, сбежавшего из военной части в Брянской области. По информации канала, это 20-летний Вячеслав, уроженец Алтая.

Baza отмечает, что срочник сбежал накануне, прихватив с собой автомат Калашникова и боекомплет в 120 патронов. В Брянской области был объявлен план «Сигнал».

Канал соощает, что менее чем через сутки Вячеслава задержали. Автомат и боеприпасы тоже нашли, передает Baza.

В апреле Иркутский гарнизонный суд приговорил к пяти годам колонии рядового Дениса Куренкова за уклонение от воинской службы. Куренков 24 сентября 2022 года без уважительных причин не явился в установленный срок для несения воинских обязанностей. Он отсутствовал на протяжении 3,5 месяца и лишь 11 января 2023 года добровольно прибыл в военный следственный отдел.

В мае Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии рядового Владимира Константинова, который был мобилизован на фронт, но сбежал из тренировочного лагеря части. Следствие доказало, что мужчина самовольно покинул часть и отправился домой, не желая возвращаться обратно.