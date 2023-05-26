Мобилизованному дали пять лет колонии после побега из части в Новосибирске Военный суд приговорил мобилизованного из Новосибирска к пяти годам колонии за побег из части

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Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии рядового Владимира Константинова, который был мобилизован на фронт, после побега из тренировочного лагеря части, сообщает пресс-служба суда в Telegram. Следствие доказало, что 29 декабря мужчина самовольно покинул часть и отправился к себе домой, не желая возвращаться обратно. Он получил минимальный срок по статье о дезертирстве (максимальный — 15 лет колонии).

Военнослужащий с целью уклониться от прохождения военной службы 29 декабря 2022 года самовольно оставил палаточный лагерь воинской части, дислоцированной в Новосибирской области, и убыл к месту жительства, где стал проживать с семьей. <...> Суд признал Константинова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 338 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок пять лет, — говорится в сообщении суда.

Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу, и осужденный может его обжаловать.

По данным «Коммерсанта», мобилизованный сбежал из лагеря перед отправкой последней группы солдат в зону СВО. Авторы утверждают, что он перелез через забор и вызвал такси. В публикации говорится, что Константинов полностью признал свою вину и заявил во время допроса, что «лучше отправиться в тюрьму, чем на фронт». Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ранее Иркутский гарнизонный суд приговорил к пяти годам колонии рядового Дениса Куренкова за уклонение от воинской службы. По имеющимся данным, Куренков 24 сентября 2022 года, желая отдохнуть о несения службы, без уважительных причин не явился в установленный срок для несения воинских обязанностей. Он отсутствовал на протяжении трех с половиной месяцев и только 11 января 2023 года добровольно прибыл в военный следственный отдел.