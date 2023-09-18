Рецидивист сбежал из колонии в день освобождения В Иркутской области в день освобождения сбежал из колонии осужденный за убийства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иркутской области мужчина, осужденный за ряд преступлений, включая убийства, сбежал из колонии строгого режима за несколько часов до освобождения, сообщает Telegram-канал SHOT. Он объявлен в розыск, ему грозит новый срок за побег.

Канал уточняет, что речь идет о 49-летнем Камолжоне Калонове. В 2003 году он был приговорен к 22 годам лишения свободы по статьям об убийстве двух и более лиц по найму, разбое и хищении оружия и боеприпасов. После того как он отбыл в колонии 20 лет, его решили освободить условно-досрочно с заменой оставшейся части наказания принудительными работами.

Дожидаться освобождения Калонов не стал, хотя знал о нем. Рано утром 18 сентября он покинул территорию колонии самовольно. Как именно ему удалось это сделать, пока не установлено.

Срок, который отбывал Калонов в Иркутской области, был для него не первым. До этого он привлекался к уголовной ответственности за организацию преступного сообщества и незаконное усыновление. Мужчина провел в заключении пять лет, освободившись в 1997 году.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области пьяный заключенный сбежал из исправительной колонии № 17, воспользовавшись дырой в крыше. Мужчина был приговорен к 11 годам лишения свободы за крупное мошенничество. На то, чтобы найти его и вернуть в ИК для дальнейшего отбытия наказания, потребовались сутки.