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10 июля 2025 в 11:10

Кадры пожара в колонии в Пермском крае появились в Сети

ГУФСИН РФ по Пермскому краю: пожар произошел в ИК-1

Кадры пожара колонии в Пермском крае появились в Сети. Как сообщило Lenta.ru ГУФСИН РФ по региону огонь вспыхнул не в ИК-2 «Белый Лебедь», а в ИК-1.

Как сообщается, 10 июля в 11:30 по местному времени поступила информация о возгорании в лесопильном цехе ИК-1. К тушению незамедлительно приступили ведомственная пожарная охрана колонии и сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Москвы зафиксировано возгорание в торговом центре «Солнечный ветер», расположенном на улице Маршала Катукова. Из окон здания был виден дым, распространяющийся на значительную высоту. К месту происшествия оперативно прибыли расчеты пожарно-спасательных подразделений МЧС России.

До этого в Абакане во время зарядки в жилом помещении загорелся электросамокат. 49-летний владелец устройства получил термические повреждения 90% поверхности тела и был срочно доставлен в медицинское учреждение. Возгорание произошло 3 июля днем на улице Торосова.

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