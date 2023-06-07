Осужденный за убийство жены экс-депутат отправился на СВО NGS24: экс-депутат из села под Красноярском ушел на СВО вместо отбывания срока за убийство жены

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Красноярском крае бывший депутат районного совета села Тасеево Александр Хаконов отправился в зону проведения СВО вместо отбытия наказания за убийство супруги в марте 2022 года, передает NGS24.ru со ссылкой на свой источник. Мужчина был приговорен к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы. Источник издания утверждает, что Хаконов вступил в ЧВК еще будучи в СИЗО. До этого он неоднократно пытался оспорить решение суда.

Экс-депутат просил снизить для него срок заключения. Свой мотив убийства он объяснял тем, что 35-летняя супруга отказала ему в сексе и начала унижать, задевая мужское достоинство. Также, требуя смягчения приговора, он ссылался на то, что ранее занимался благотворительностью.

Известно, что Хаконов убил жену в ходе пьяной ссоры 28 марта и пытался спрятать труп, а 29 марта сообщил в полицию о пропаже супруги. 1 апреля труп жены был найден в лесу возле свалки, присыпанный ветками и снегом.

В декабре приговоренный к 24,5 года колонии за расстрел сослуживцев в Забайкальском крае Рамиль Шамсутдинов попросился взять его добровольцем в ЧВК «Вагнер» для участия в спецоперации на Украине. Но молодому человеку в итоге отказали.