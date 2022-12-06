Осужденный за убийство сослуживцев Шамсутдинов попросился в ЧВК «Вагнер» Baza: расстрелявший восемь сослуживцев Шамсутдинов попросился в ЧВК «Вагнер»

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Рамиль Шамсутдинов

Приговоренный к 24 с половиной годам колонии за расстрел сослуживцев в Забайкальском крае Рамиль Шамсутдинов попросился присоединиться к ЧВК «Вагнер» для участия в спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, ему отказали, хотя другие заключенные отправились в зону боевых действий.

Baza пишет, что осужденный вызвался добровольцем для участия в СВО на Украине после того, как ИК-2 посетили представители ЧВК «Вагнер». Канал отмечает, что Шамсутдинова добавили в списки желающих, однако, когда сотрудники «Вагнера» приехали во второй раз в колонию, Шамсутдинову отказали.

Представители ЧВК, как сообщает Baza, заявили, что «народу уже и так много» и Шамсутдинов пока не нужен. Тем не менее другие добровольцы, отбывавшие срок в этой колонии, все же уехали в горячие точки.

Шамсутдинова арестовали по подозрению в расстреле сослуживцев при сдаче караула в закрытом поселке Горный в Забайкальском крае 25 октября 2019 года. По версии следствия, от его рук погибли восемь человек, двое получили ранения. По данным стороны защиты, инцидент стал реакцией срочника на психологическое и физическое насилие, которому он подвергался в отдаленной воинской части.

В тот день Шамсутдинов взял оружие и выстрелил в капитана. После этого другие военные легли на пол, но злоумышленник начал стрелять и по ним. После атаки стрелок пытался сбежать с места ЧП, однако его удалось задержать. На допросе военнослужащий заявил, что не жалеет о содеянном.