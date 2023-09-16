Опубликованы новые кадры охваченного огнем ТЦ в Петербурге

Фото: Russian Emergencies Ministry/Global Look Press

В Санкт-Петербурге продолжает гореть торговый центр на пересечении Бухарестской улицы и проспекта Славы. В социальных сетях публикуют новые кадры с места масштабного пожара, который за считанные минуты уничтожил трехэтажное здание размером 40×50 метров.

По последним данным, площадь пожара в Петербурге на Бухарестской улице составляет 1000 квадратных метров, его тушат 10 машин и почти 40 человек.

Недавно сообщалось, что четыре человека, включая двоих детей, погибли в результате пожара в частном доме в Пермском крае. Площадь распространения огня составила 140 кв. м. После тушения возгорания были обнаружены тела 56-летнего мужчины, женщины 53 лет, а также их внучек в возрасте пяти и семи лет. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В Якутске четверо погибших были обнаружены после тушения пожара в двухэтажном жилом доме. Все жертвы были взрослыми. Площадь пожара составила 50 кв. м, огнем были повреждены две квартиры.

До этого в городе Аксае Ростовской области загорелся склад макулатуры. Площадь пожара составила 2500 квадратных метров, ему был присвоен третий класс. В тушении задействовали 116 человек личного состава и 36 единиц техники.