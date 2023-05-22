Четыре человека погибли при пожаре в Прикамье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четыре человека, включая двоих детей, погибли в результате пожара в частном доме в Пермском крае, сообщается на сайте регионального управления СКР. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Пожар произошел накануне вечером в селе Фоки. По данным МЧС, его площадь составила 140 кв. м. После тушения возгорания были обнаружены тела 56-летнего мужчины, женщины 53 лет, а также их внучек в возрасте пяти и семи лет.

На месте происшествия работают следователи, криминалисты и эксперты-пожаротехники. Расследование дела находится на особом контроле главы регионального управления СКР Дениса Головкина.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском 11-летний мальчик заживо сгорел в сарае. Местные жители пытались вызволить ребенка из постройки, но им не удалось его спасти. По словам очевидцев, мальчика могли запереть его товарищи, которые также заколотили гвоздями дверь сарая.

В Якутске четверо погибших были обнаружены после тушения пожара в двухэтажном жилом доме. Все жертвы были взрослыми. Площадь пожара составила 50 кв. м, огнем были повреждены две квартиры.