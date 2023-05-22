Четыре человека погибли при пожаре в Якутске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Якутске произошел пожар в двухэтажном жилом доме. На месте происшествия обнаружены четверо погибших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела квартира на первом этаже. Огнем повреждено две квартиры на общей площади 50 кв. м. На месте пожара обнаружены четверо погибших (все взрослые), — говорится в сообщении.

Там также добавили, что личности погибших в настоящее время устанавливаются.

В пресс-службе уточнили, что эвакуация жильцов дома не проводилась, все люди самостоятельно покинули помещение до прибытия пожарных подразделений.

В тушении огня участвовали 71 человек и 17 единиц спецтехники..

Причины происшествия, виновники и ущерю устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском ребенок заживо сгорел в сарае. По словам очевидцев, мальчика могли запереть его товарищи, которые также заколотили гвоздями дверь. Как рассказал местная жительница, прохожие пытались потушить пожар и вызволить ребенка, но у них ничего не вышло. Прибывшие на место пожарные не успели спасти мальчика.

Также стало известно, что в селе Новомонастырское Кизлярского района Дагестана в результате пожара в частном жилом доме погиб подросток с ограниченными возможностями. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.