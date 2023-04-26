Опубликованы кадры с места крушения истребителя под Мурманском

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Истребитель МиГ-31

Фото с места падения истребителя в Мурманской области опубликовал Telegram-канал «112». Кадры подтверждают, что истребитель упал на безлюдной территории.

Ранее в министерстве обороны России подтвердили факт аварии с участием самолета, но возможные причины аварии в ведомстве пока не называли. Катапультировавших пилотов нашли возле садоводства Березка. По предварительным данным, они не пострадали.

Крушение самолета произошло в 10 километрах от города Мончегорск. Как сообщалось, у МиГ-31 в ходе выполнения планового полета загорелся один из двигателей, после чего он упал. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что истребитель перед падением воспламенился. В Минобороны также уточнили, что МиГ-31 разбился при выполнении планового учебного полета.

Летчик-испытатель Владимир Кондауров заявил, что «два отличных двигателя» истребителя не могли выйти из строя. По его словам, могла возникнуть проблема в системе управления, или же летчики допустили ошибку при пилотировании. Telegram-канал SHOT со ссылкой на свой источник сообщал, что причиной крушения истребителя мог стать помпаж двигателя.