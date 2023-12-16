Опубликовано видео заваленных снегом тротуаров в центре Петербурга

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

В Сети появилось видео заваленных снегом тротуаров в центре Санкт-Петербурга. На кадрах, опубликованных 78.ru, показан неочищенный после снегопада Лиговский проспект, по которому с трудом передвигаются пешеходы.

Жители Северной столицы также жалуются на гигантские сосульки, свисающие с крыш зданий. Так, на Рижском проспекте наледь упала на голову 43-летней женщины. Пострадавшую доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее ушибы мягких тканей головы. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее власти Москвы призвали местных жителей самим очищать дворы после снегопада. Чиновники объявили субботник по расчистке заснеженных дорог и пообещали выделить гражданам лопаты и обеспечить горячий чай.

Представители столичных управляющих компаний также попросили жителей помочь дворникам в их работе и убрать последствия мощного снегопада. Подобное объявление увидели горожане в районе Зюзино. Там в подъезде одного из многоэтажных домов появилось объявление следующего содержания: «Убедительная просьба справляться с очисткой территории своими силами и возможностями».