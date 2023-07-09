Опубликовано видео потопа на рынке в Симферополе

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В Симферополе из-за ливня затопило муниципальный рынок в районе Москольца. Кадры с мощными потоками воды были опубликованы в социальных сетях. На кадрах видно, как местные жители с трудом пытаются перейти через течение между рядами. На лестнице образовался водопад.

В ближайшие сутки на полуострове ожидаются сильные дожди с градом и грозой.

Ранее около Крымского моста заметили смерч. Очевидцы засняли стихию из автомобиля, проезжая по мосту. На видео видны черные тучи и воронка смерча.

9 июля ливень обрушился на сочинский микрорайон Хосту, смыл автомобили и подтопил несколько домов. За ночь выпало около 80 мм осадков. Штормовое предупреждение действовало на всей территории Сочи, основной удар стихии ожидают в ночь на 10 июля.

Руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский предполагает, что непогода никак не повлияет на курортный сезон. Он отметил, что специальные службы умеют быстро справляться с последствиями штормов и ураганов. Уманский добавил, что пробка на Крымском мосту также была ликвидирована, туристы добираются без проблем.