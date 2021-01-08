Около двухсот горняков эвакуировали из шахты в Кузбассе

https://static.news.ru/photo/48dd269a-5261-11eb-a7ca-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

На шахте «Шерегешская» в Таштагольском районе Кемеровской области произошло задымление из-за сварочных работ. Все 188 горняков, находившихся в тот момент под землёй, эвакуированы.

Произошёл пожар на шахте «Шерегешская». По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуируются 188 человек, — сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона.

В администрации Таштагольского района уточнили, что в шахте велись сварочные работы, произошло задымление. Открытого огня не было, но по регламенту при задымлении необходима эвакуация. Всех горняков уже вывели на поверхность, пострадавших нет. Сейчас в связи с инцидентом проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего. Шахта сможет возобновить работу после проветривания.

Шерегешский рудник входит в состав горнорудного филиала «Евраз ЗСМК».

Как писал NEWS.ru, найдено тело второго шахтёра, погибшего под завалом на Асачинском золоторудном месторождении на Камчатке. Об этом сообщил представитель компании «Тревожное зарево», разрабатывающей рудник.

Обрушение в шахте Асачинского золоторудного месторождения случилось 6 января, пятерых горняков завалило, но троим удалось выбраться наверх самостоятельно. СК и прокуратура сейчас проводят проверку по факту случившегося. Асачинское золоторудное месторождение находится в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского — в Елизовском районе. Данный рудник является одним из главных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе.