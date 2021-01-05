Двое горняков погибли под завалом в шахте на Камчатке

https://static.news.ru/photo/afda54f0-5011-11eb-8d7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Найдено тело второго шахтёра, погибшего под завалом на Асачинском золоторудном месторождении на Камчатке. Об этом сообщил представитель компании «Тревожное зарево», разрабатывающей рудник.

Обнаружено тело второго погибшего. Поисковая операция завершена, — сказал собеседник «Интерфакса».

Обрушение в шахте Асачинского золоторудного месторождения случилось в среду, пятерых горняков завалило, но троим удалось выбраться наверх самостоятельно. СК и прокуратура сейчас проводят проверку по факту случившегося.

Асачинское золоторудное месторождение находится в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского — в Елизовском районе. Компания «Тревожное Зарево» имеет лицензии на право пользования недрами месторождения. При этом данный рудник является одним из главных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе.

При этом во вторник, 5 января, число жертв взрыва газа на шахте в районе города центрального подчинения Чунцин (Юго-Западный Китай) достигло 23. ЧП в штольне произошло 4 декабря 2020 года, сообщал NEWS.ru.