Несколько шахтёров оказались под завалами в шахте на Камчатке

https://static.news.ru/photo/afe7a9f2-4fe9-11eb-bf73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

В результате обрушения в золоторудных шахтах на Камчатке несколько человек оказались под завалами. Как отмечает пресс-служба Камчатского края, по предварительным данным, под завалы попали пятеро горняков.

Трое рабочих уже смогли самостоятельно выбраться, судьба ещё двоих шахтёров пока неизвестна.

Сейчас под землёй работают шесть специалистов военизированной горноспасательной части, идёт разборка завала. Связи с ними нет, поэтому о судьбе двух работников, которые не сумели вовремя выбраться из шахты, пока ничего не известно, — приводит «Газета.Ru» слова врио зампреда правительства региона Александра Заболиченко.

Он добавил, что вблизи с местом обрушения дежурят представители экстренных служб для оказания срочной медицинской помощи пострадавшим, если она потребуется, а также медицинский вертолёт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 16 октября двое шахтёров пострадали на Шерегешском руднике при землетрясении магнитудой 4,2. Оба горняка получили переломы.