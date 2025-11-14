Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 03:07

Один человек пострадал при атаке ВСУ на Новороссийск

Мужчина пострадал и три дома повреждены при атаке дронов ВСУ на Новороссийск

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Падение беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Новороссийске привело к повреждению трех многоквартирных домов, передает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале. Отмечается, что в результате атаки также пострадал один мужчина, его госпитализировали с травмами.

Фрагменты БПЛА вызвали разрушения окон и стен в жилых помещениях на разных этажах. Специальные службы оперативно прибыли на место происшествия для ликвидации последствий атаки, добавили в штабе.

Ранее стало известно, что нефтебаза перевалочного комплекса «Шесхарис» и прибрежные сооружения получили повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Новороссийске.

До этого Telegram-канал SHOT заявил, что Вооруженные силы Украины устроили массированную атаку беспилотниками по территории Краснодарского края. Канал отметил, что жители Геленджика и Анапы сообщали о характерных звуках пролета БПЛА и последующих взрывах. Минобороны РФ и местные власти эти данные не комментировали.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале рассказал об ударах ВСУ по трем муниципалитетам: Грайворонскому, Шебекинскому и Волоконовскому. В результате атак пострадали люди, повреждены объекты инфраструктуры. В хуторе Масычево беспилотник атаковал автомобиль, водитель получил баротравму и обратился в больницу. В Грайвороне и селе Смородино повреждены здание, автомобиль и газовая труба.

