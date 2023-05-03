Один человек погиб при пожаре под Красноярском

Фото: Mikhail Pletsky/Russian Look/Global Look Press

Один человек погиб в результате возгорания жилых домов в Канске на востоке Красноярского края. Площадь пожара составила более 600 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные администрации города.

Один человек погиб, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в ночь на 3 мая на улице Рудакова. Огонь охватил три частных жилых дома. Площадь пожара составила 603 квадратных метра. В результате сгорели два гаража, баня, хозяйственные постройки, повреждения получили жилые дома.

По информации регионального МЧС, на месте происшествия работают 39 человек и 12 единиц специальной техники.

Также ранее сообщалось, что три человека погибли в ночь на 3 мая в результате пожара, который произошел в бытовках в подмосковной Балашихе. Еще два человека пострадали, они госпитализированы. Личности погибших не раскрываются.

В свою очередь губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о том, что в поселке Волна Темрюкского района произошел пожар на резервуаре с нефтепродуктами. Погибших и пострадавших нет. Угроза населенному пункту также отсутствует.