Один человек погиб при падении бетонных плит на автомобили в Дагестане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек погиб и один пострадал при падении бетонных плит на автомобили у базы отдыха «Сулак» в Дагестане, сообщает Telegram-канал «112». Причины произошедшего не раскрываются. В Сети появилась видеозапись, на которой показаны последствия падения бетонных плит.

Как уточняет РЕН ТВ, обрушившаяся бетонная стена была опорной на автостоянке у базы отдыха «Сулак». Пострадавший турист был госпитализирован с травмой спины.

Ранее сообщалось, что в Турции от пролетающего над Анкарой истребителя F-4 ВВС отвалилась деталь внушительного размера и рухнула на автостоянку нефтяной компании TPAO. Согласно видеокадрам с места ЧП, сильно повреждены два автомобиля. Турецкое Минобороны сообщило, что пострадавших нет, причины произошедшего выясняются. В ведомстве добавили, что самолет благополучно приземлился в Эскишехире.

До этого легковой автомобиль упал с третьего этажа многоуровневой парковки в Москве. По предварительной информации, внутри машины находился водитель, серьезных травм он не получил. Инцидент случился на Новодмитровской улице неподалеку от ЖК «Савеловский Сити».