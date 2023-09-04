Деталь истребителя рухнула на автомобили в Турции В Анкаре на автомобили упала часть истребителя F-4

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В Турции от пролетающего над Анкарой истребителя F-4 ВВС отвалилась деталь внушительного размера и рухнула на автостоянку нефтяной компании TPAO. Согласно видеокадрам с места ЧП, сильно повреждены два автомобиля.

Турецкое Минобороны сообщило, что пострадавших нет, причины произошедшего выясняются. В ведомстве добавили, что самолет благополучно приземлился в Эскишехире.

7 августа в районе турецкого порта Дериндже прогремел мощный взрыв. По данным властей города, в результате взрыва пострадали не менее 13 человек, в домах местных жителей выбило стекла. Точные причины взрыва неизвестны, однако предполагается, что это произошло из-за детонации зерновой взвеси при разгрузке судов. В свою очередь, мэр города Зеки Айгюн считает, что это произошло из-за халатного отношения работников порта в вопросах обеспечения безопасности.

Вскоре после взрыва в порту города Дериндже вспыхнул пожар на территории завода в Текирдаге. По данным журналистов, в результате возгорания предприятие сгорело дотла и не сможет функционировать дальше. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Причины произошедшего не называются.