Автомобиль вылетел с третьего этажа парковки Москвы и перевернулся

Фото: Соцсети

Автомобиль упал с третьего этажа многоуровневой парковки в Москве

Легковой автомобиль упал с третьего этажа многоуровневой парковки в Москве, по предварительной информации, внутри машины находился водитель, серьезных травм он не получил, передает газета «Известия». Инцидент случился на Новодмитровской улице неподалеку от ЖК «Савеловский Сити».

В данный момент выясняется, что стало причиной произошедшего.

Ранее три человека погибли в результате ДТП, при котором автомобиль Toyota Harrier упал с моста в реку. Происшествие случилось в начале апреля в селе Красногорск Томаринского района на западном побережье Сахалина.

В мае в деревне Рассказовка в Новомосковском административном округе Москвы мужчина заявил в полицию об угоне машины с двумя детьми четырех и восьми лет. Позже выяснилось, что он просто забыл, где припарковался.

До этого в Москве молодой человек украл автомобиль Lamborghini, стоявший на эвакуаторе. Вор прокрался через охрану, показав поддельные документы, загнал эвакуатор и увез иномарку. 38-летний владелец машины обратился в полицию, и через несколько часов угонщика задержали в ТЦ на Хорошевском шоссе. Саму машину нашли в Московской области.