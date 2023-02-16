Один человек погиб и семеро пострадали при ДТП в Ингушетии

Фото: МЧС Республики Ингушетия

Автобус, следовавший из Краснодара в Махачкалу, перевернулся в кювет в Ингушетии, сообщает региональное управление МЧС. По данным ведомства, в аварии погиб один человек, еще семеро пострадали. ДТП произошло на федеральной трассе «Кавказ» в 07:38 мск.

На федеральной автодороге произошло дорожно-транспортное происшествие. По прибытии на место ДТП спасательными формированиями было выявлено, что произошло опрокидывание рейсового автобуса Краснодар — Махачкала, — рассказали представители МЧС.

16 февраля в Москве автобус с «гармошкой» разорвало пополам при столкновении с фонарным столбом. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Авария произошла на Волоколамском шоссе. В Мосгортрансе пояснили, что водитель автобуса наехал на столб, не справившись с управлением. В момент столкновения пассажиров в автобусе не было.

Ранее в Уфе на одном из перекрестков столкнулись два автобуса, после чего один из них врезался в стену здания. В результате ДТП травмы получили шесть человек, в том числе ребенок. Одному пострадавшему потребовалась госпитализация.