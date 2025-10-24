Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 09:52

Очевидцы поделились подробностями взрыва БПЛА в Красногорске

360.ru: звук взрыва БПЛА разбудил жителей дома в Красногорске

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Прогремевший в Красногорске взрыв в результате атаки украинского БПЛА был очень сильным, пишет 360.ru со ссылкой на очевидцев. По словам одной из жительниц, звук от него был настолько громким, что разбудил ее ранним утром.

В 04:13 проснулась от взрыва, взрыв был очень сильный. С нашей стороны шел дым, — рассказала женщина.

По ее словам, после взрыва на место происшествия оперативно прибыли медики, а из соседнего подъезда начали выносить пострадавших.

Другой очевидец услышал звук приближающегося БПЛА в 04:10. Затем, по его словам, «сразу же прогремел хлопок». Как отметил мужчина, на месте до сих пор работают правоохранители и сотрудники экстренных служб. Осколки раскиданы по всему жилому двору.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Красногорске БПЛА атаковал жилой дом на бульваре Космонавтов. По его словам, пострадали пять человек, в том числе ребенок. Губернатор подчеркнул, что семьям пострадавших окажут всю необходимую поддержку.

БПЛА
взрывы
происшествия
Красногорск
