Обстрел Луганска спровоцировал пожар на заводе «Полипак»

Фото: МЧС ЛНР

После обстрела со стороны ВСУ на заводе в Луганске вспыхнул крупный пожар. Очевидцы запечатлели, как массивный столб черного дыма поднимается высоко в небо. Экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил РИА Новости, что удар по Луганску пришелся в район предприятия «Полипак». Информации о пострадавших нет.

Прилет по Луганску в район предприятия «Полипак», расположенного на территории бывшего сотого завода. Жители видят густой дым, — сказал он.

По информации SHOT, завод «Полипак» производит полимерные изделия.

Канал утверждает, что город мог быть обстрелян снарядами дальностью до 150 километров.

Вечером 12 мая в Луганске прогремели взрывы, по информации РИА Новости, их было не меньше двух. Местные жители предположили, что Луганск могли обстрелять крылатыми ракетами. Канал Mash писал, что ВСУ могли ударить по городу ракетами Storm Shadow, учитывая сообщения об их поставке.

12 мая в ЛНР отмечают День Республики. Он празднуется в годовщину референдума 11 мая 2014 года, на котором жители бывшей Луганской области проголосовали за отделение от Украины и создание независимой ЛНР.