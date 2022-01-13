Новости регионов: тигры стали охотиться на собак в Хабаровском крае

Жительница Нижнего Новгорода просидела 14 часов в заблокированной приставами машине. Она рассказала, что автомобиль в лизинге, но взявшая его компания не смогла платить.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Главу компании в Пятигорске подозревают в неуплате налогов в размере 61 млн рублей. Бизнесмен в течение нескольких лет занимался подделкой документов о сделках, чтобы уклониться от уплаты налогов, пишет newstracker.ru .

Удмуртия

Подрядные организации по уборке улиц от снега намерены обратиться к властям Ижевска, чтобы те повлияли на автовладельцев, которые паркуются на обочинах и во дворах, сообщает udm-info . Из-за припаркованных машин не получается полноценно очистить улицы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростовская область

Ростову нужно пускать по 1,2 млрд рублей каждый год на обновление дорог. В Ростове на хорошее состояние дорог требуется выделять вдвое больше средств, чем предоставляется в настоящее время, пишет rostovgazeta.ru .

Республика Татарстан

Жители Татарии пожаловались на холод в палатах детской больницы. В Зеленодольске одну из местных жительниц возмутили условия содержания пациентов в палатах детской больницы. Якобы дети с простудой вынуждены проходить лечение в холодных помещениях, пишет inkazan.ru . В комментариях читатели подтвердили, что для медучреждения данная проблема и правда актуальна.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Волгоградская область

Волгоград оказался в топ-10 направлений для отдыха в дни новогодних праздников. Город занял второе место рейтинга. Три ночи в Волгограде во время новогодних каникул стоили туристам в среднем в 2600 рублей, пишут novostivolgograda.ru .

Нижегородская область

Жительница Нижнего Новгорода 14 часов находилась в заблокированном приставами автомобиле. Как сообщает newsnn.ru , в течение всего этого времени женщина была без еды, воды и возможности посетить туалет. С её слов, транспортное средство находится в лизинге, но компания, которая изначально брала его, не смогла платить за машину.

Свердловская область

Жители Екатеринбурга опасаются отпускать своих детей в школу. По данным tagilcity.ru , ряд учебных заведений получили письма с угрозами минирования, учащихся эвакуировали. Теперь следующая смена боится заходить в помещения.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Омская область

Омичи пожаловались на неприятные запахи химии, гари и мазута, которые ночами ощущаются даже через закрытые окна. Как пишет gorod55.ru , ранее в городе был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий, в ходе которого вредные элементы плохо рассеиваются.

Оренбургская область

В Оренбурге грузовики сбрасывают снег с реагентами вблизи водоёмов. Как пишет 56orb.ru , местному населению пришлось своими силами перегородить дорогу самосвалам во избежание отравления воды в озёрах региона.

Тюменская область

В Тюмени рабочие полностью засыпали машину снегом в ходе уборки на дороге. Как пишет nashgorod.ru , автомобиль был припаркован на стоянке возле дома. По словам мужчины, он хотел расчистить авто своими силами, но оно завязло в снегу. Жалобы на действия водителя снегоуборочной техники представители компании рассмотреть отказались.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Карелия

Жителей Карелии попросили оставаться дома. В регионе объявили штормовое предупреждение. По информации karelinform.ru , вечером 12 января в республике ожидаются порывы ветра до 21 метра в секунду, которые будут сопровождаться обильным снегопадом.

Приморский край

Учёные в Приморье впервые обнаружили леопарда за Транссибом. Как передаёт vostokmedia.com , благодаря фотоловушкам удалось запечатлеть дальневосточного леопарда на некоторых территориях Надеждинского района. Там хищник мог оказаться только после пересечения Транссиба.

Башкирия

В Башкирии счета за отопление в декабре 2021 года уменьшились на 17%. Как сообщает Mkset , сравнение проводилось с теми же показателями за 2020 год.

Хабаровский край