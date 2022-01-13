Новости регионов: тигры стали охотиться на собак в Хабаровском крае

Жительница Нижнего Новгорода просидела 14 часов в заблокированной приставами машине. Она рассказала, что автомобиль в лизинге, но взявшая его компания не смогла платить.
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Ставропольский край
Главу компании в Пятигорске подозревают в неуплате налогов в размере 61 млн рублей. Бизнесмен в течение нескольких лет занимался подделкой документов о сделках, чтобы уклониться от уплаты налогов, пишет
Удмуртия
Подрядные организации по уборке улиц от снега намерены обратиться к властям Ижевска, чтобы те повлияли на автовладельцев, которые паркуются на обочинах и во дворах, сообщает
Ростовская область
Ростову нужно пускать по 1,2 млрд рублей каждый год на обновление дорог. В Ростове на хорошее состояние дорог требуется выделять вдвое больше средств, чем предоставляется в настоящее время, пишет
Республика Татарстан
Жители Татарии пожаловались на холод в палатах детской больницы. В Зеленодольске одну из местных жительниц возмутили условия содержания пациентов в палатах детской больницы. Якобы дети с простудой вынуждены проходить лечение в холодных помещениях, пишет
Волгоградская область
Волгоград оказался в топ-10 направлений для отдыха в дни новогодних праздников. Город занял второе место рейтинга. Три ночи в Волгограде во время новогодних каникул стоили туристам в среднем в 2600 рублей, пишут
Нижегородская область
Жительница Нижнего Новгорода 14 часов находилась в заблокированном приставами автомобиле. Как сообщает
Свердловская область
Жители Екатеринбурга опасаются отпускать своих детей в школу. По данным
Омская область
Омичи пожаловались на неприятные запахи химии, гари и мазута, которые ночами ощущаются даже через закрытые окна. Как пишет
Оренбургская область
В Оренбурге грузовики сбрасывают снег с реагентами вблизи водоёмов. Как пишет
Тюменская область
В Тюмени рабочие полностью засыпали машину снегом в ходе уборки на дороге. Как пишет
Карелия
Жителей Карелии попросили оставаться дома. В регионе объявили штормовое предупреждение. По информации
Приморский край
Учёные в Приморье впервые обнаружили леопарда за Транссибом. Как передаёт
Башкирия
В Башкирии счета за отопление в декабре 2021 года уменьшились на 17%. Как сообщает
Хабаровский край
Амурские тигры охотятся на собак в таёжных деревнях Хабаровского края. Как пишет